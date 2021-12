Caetano Veloso cantará Hino Nacional na abertura dos Jogos

Conhecido internacionalmente pela carreira na Música Popular Brasileira, o baiano Caetano Veloso foi escolhido pela organização das Olimpíadas Rio-2016 para cantar o Hino Nacional na cerimônia de abertura dos Jogos, que acontecerá no Estádio Maracanã, em agosto.

Outros nomes já confirmados para atração musical da cerimônia, segundo o jornal Extra, são Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. A produção do evento também convidou a cantora Marisa Monte, mas ela não aceitou o convite, afirmando ter compromissos fora do país. A ideia era reviver Os Tribalistas, projeto do trio que virou fenômeno no início dos anos 2000.

Os artistas convocados para a cerimônia assinaram um termo de confidencialidade para evitar o vazamento de informações.

adblock ativo