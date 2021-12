Bruno Fratus chega em 4º e se classifica para final dos 50m

O nadador brasileiro Bruno Fratus conseguiu, nesta quinta-feira, 11, se classificar para a final dos 50 metros livre, ao chegar na quarta colocação na segunda semifinal da categoria, com o tempo de 21.71 segundos, no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio. Já Ítalo Duarte, que ficou em oitavo na mesma prova, marcou o tempo de 22.05 e está fora da final, que será disputada na sexta, 12.

Com a classificação de Fratus, a equipe brasileira na Rio 2016 iguala o recorde de seis finais, marca obtida pelo Brasil em 2008, nas Olimpíadas de Pequim. À tarde, Fratus havia feito a classificatória o tempo de 21.93. Já Ítalo, que havia nadado os 50 livres em 21.96, piorou sua marca na semifinal.

Além do brasileiro, estão na disputa pelo ouro o francês Florent Manaudou, o ucraniano Andrii Govorov, os norte-americanos Anthony Ervin e Nathan Adrian, o inglês Ben Proud, o lituano Simonas Bilis e o sul-africano Bradley Edward Tandy.

Fratus disse que o desempenho dos atletas na semifinal foi abaixo de suas expectativas, incluindo o seu próprio. "Tive uma dificuldadezinha para nadar na velocidade que eu queria estar nadando", avaliou o atleta, que brincou ao responder o que pode fazer sobre isso: "vou perguntar para o meu mecânico".

Ao deixar a piscina, Ítalo Duarte garantiu que deu seu melhor na competição e nos treinos. "O esporte não é uma matemática exata. Não é só fazer tudo certo que o resultado vai dar certo", disse.

O nadador reconheceu que mesmo se tivesse atingido seu melhor tempo não teria conseguido se classificar para a final. "É voltar, treinar e me superar para buscar uma medalha".

Ítalo e Bruno se classificaram para a olimpíada para a prova que consagrou Cesar Cielo. Medalhista em 2008 e 2012, o nadador ainda detém o recorde olímpico, com os 21.30 alcançados em Pequim, e o mundial, de 20.91, obtido em São Paulo no ano seguinte. Nas seletivas para 2016, no entanto, foi superado e não se classificou.

