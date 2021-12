Brasileiros estreiam no ciclismo BMX

Os atletas Priscilla Stevaux Carnaval e Renato Rezende começaram a disputa por medalhas para o Brasil no ciclismo BMX. A estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos do Rio ocorreu nesta quarta-feira, 17, no Complexo Olímpico de Deodoro.

Na classificatória, Priscilla completou o percurso em 37,5 segundos e terminou em 15º entre as 16 competidoras. A primeira classificada foi a colombiana Mariana Pajon, que fez o percurso em 34,5 segundos.

As semifinais e a final feminina acontecem na sexta-feira, 19.

Nos Jogos Olímpicos, a competição de BMX é disputada no formato supercross: cada bateria tem oito ciclistas - os quatro primeiros a cruzar a linha de chegada passam de fase até chegar à final.

No masculino, Renato Rezende ficou com a 16ª colocação, entre 32 ciclistas. Ele terminou o percurso em 35,4 segundos, 0,7 segundos atrás do francês Joris Daudet, que se classificou em primeiro com 34,6 segundos.

Nesta quinta, 18, serão realizadas as quartas de final do masculino; as semifinais e final serão na sexta-feira, 19.

A modalidade olímpica mais nova do ciclismo, o BMX está nos jogos desde Pequim 2008. No Rio, as disputas são individuais. Em uma pista cheia de obstáculos tem de 300 a 400 metros e vence o ciclista que cruzar primeiro a linha de chegada. Eles largam de uma rampa de oito metros, ganhando velocidade na descida.

Além do BMX, no Rio, ciclistas disputam provas de estrada, pista e mountain bike.

