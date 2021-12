Brasileiros Alison e Bruno vencem Canadá no vôlei de praia

O Brasil estreou neste sábado, 6, no vôlei de praia masculino com vitória sobre os canadenses. A dupla Alison Cerutti e Bruno Schmidt venceu Josh Binstock e Samuel Schachter por 2 sets a 0. No primeiro set, os brasileiros venceram por 21 a 19 e, no segundo, por 22 a 20.

O jogo começou às 11h, na Arena Vôlei de Praia, em Copacabana. Antes, às 10h, também pelo Grupo A, a Itália venceu a Áustria por 2 a 0. O Brasil enfrenta a Áustria segunda-feira, 8, às 15h30.

O esporte faz parte dos Jogos Olímpicos desde Atlanta 1996. No Rio 2016, os torneios de duplas masculinas e femininas de vôlei de praia ocorrem nas areias de Copacabana, zona sul da cidade.

<GALERIA ID=20663/>

