Brasileiro se joga e avança nos 110 metros com barreiras

O brasileiro João Vitor de Oliveira, o João das Barreiras, se classificou nesta segunda-feira, 15, em quarto lugar em sua bateria na prova dos 110 metros com barreiras do atletismo. Pouco antes da linha de chegada, o atleta se desequilibrou e acabou se jogando para cruzar a marca deslizando com o peito na pista.

Momentos antes da disputa, todas as provas de atletismo haviam sido interrompidas no Estádio Olímpico, o Engenhão, por causa da chuva forte. A interrupção atrasou o cronograma de disputas da noite, que tem as baterias classificatórias dos 400m com barreiras feminino e as finais dos 800m masculino e dos 400m feminino.

O mau tempo também interrompeu as disputas da final do salto com vara. O brasileiro Thiago Braz está na disputa por medalha na modalidade. Nas eliminatórias, Braz alcançou a terceira melhor marca com 5m e 93 centímetros, ficando atrás do francês Renaud Lavillenie (6m03) e o canadense Shawnacy Barber (6m).

