Brasileiro se classifica para final do lançamento de martelo

O pernambucano Wagner "Montanha" Domingos, de 33 anos, se classificou nesta quarta, 17, em primeiro lugar de sua série para a final do lançamento de martelo na Rio 2016, no Estádio Olímpico, no Rio de Janeiro.

Domingos, que treina na Eslovênia, obteve a marca de 74,17 metros, ainda abaixo de sua melhor marca pessoal e recorde brasileiro, de 76,12 metros.

O Brasil possui pouca tradição na modalidade e essa é a primeira vez em oitenta anos que um brasileiro participa da prova masculina na Olimpíada.

A surpresa ficou para o mau desempenho do bicampeão mundial, o polonês Pawel Fajdek, que com a marca de 72 metros ficou fora da final.

A segunda série classificatória está sendo disputada neste momento. A final do lançamento de martelo está marcada para as 21h05 de sexta-feira, 19.

