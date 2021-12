Brasileiro que defende Líbano é eliminado por golpe proibido

O brasileiro naturalizado libanês Nacif Elias se revoltou ao ser eliminado da disputa do peso-meio-médio de judô nesta terça-feira, 9. Ele, que já foi integrante da Seleção Brasileira, lutava contra o argentino Emanuel Lucentti, quando aplicou um golpe considerado proibido.

O juiz desclassificou o atleta ao considerar que ele encaixou uma chave de braço quando estava de pé. Com a decisão, a luta foi encerrada e o argentino teve a vitória decretada.

Nacif não se conformou com a situação e discutiu com o juiz e também reclamou do argentino. "Treino muito e isso é catimba argentina. A federação internacional é uma vergonha. Sempre me prejudica. Eu abdiquei da minha vida para estar aqui. É uma vergonha", disse.

Ele ainda gritou em direção aos mesários, falando que estava sendo roubado. Depois de alguns minutos, ele deixou o tatame chorando bastante. Mas depois retornou e fez referência para os mesários e o público como uma forma de pedir desculpa. A medida evita que ele seja punido.

O brasileiro é vice-campeão asiático. Ele deixou o Brasil após dificuldades financeiras para lutar e desavenças com a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), que queria mudar sua categoria (de 81 kg para 90 kg), o que ele não aceitou.

Nacif também estava com dificuldade em conseguir patrocínio para competir, quando recebeu a proposta de se naturalizar e defender o Líbano.

