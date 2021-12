Brasileiro Hugo Parisi é eliminado nas semifinais dos saltos

O saltador brasileiro Hugo Parisi terminou em 16º lugar na semifinal da plataforma de 10 metros e está fora da disputa por medalhas na modalidade. Apenas 14 atletas passaram para as finais, que ocorrem ainda neste sábado, 20, no Centro Aquático Maria Lenk.

O quarto salto de Parisi foi o melhor do dia, chegando a 78,4 pontos, mas longe dos 102,6 pontos conquistados pelo chinês Bo Qiu, que, apesar da melhor nota em um único salto, acabou ficando com a medalha de prata. O ouro foi para o também chinês Aisen Chen, e o bronze para Ivan Garcia, do México.

Na fase classificatória, Parisi conseguiu a 13ª colocação. Ele também participou da prova de salto sincronizado da plataforma de 10 metros, ao lado de Jackson Rondinelli. Eles ficaram em 8ª lugar, última colocação.

Quando o esporte fez sua estreia em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, a meta era pular o mais longe possível. Hoje, as acrobacias aéreas são julgadas nos mínimos detalhes. Vence quem acumular a maior soma de pontos.

Em cada prova, os homens saltam seis vezes e as mulheres cinco. Os atletas são avaliados a partir dos quesitos apresentação, aproximação, saída, execução e entrada na água. Nas competições de dupla, a sincronia dos saltadores também é levada em conta.

A final masculina da plataforma de 10 metros é a última prova de saltos ornamentais nos Jogos Rio 2016. Desde o dia 7, homens e mulheres saltaram da plataforma de dez metros e do trampolim de três metros, disputando provas individuais e de duplas. O Brasil não levou nenhuma medalha na modalidade nessa edição dos Jogos.

