Brasileiro fica fora da disputa por medalha na Canoagem

O brasileiro Ronilson Oliveira se classificou em 14º lugar para as finais da canoagem velocidade na categoria C1 200 m e vai disputar a nona colocação na classificação geral. Ronilson ficou em quinto lugar na primeira semifinal com tempo de 42s560. O russo Ivan Shtil, que disputou a segunda semifinal, ficou em primeiro lugar e fez o melhor tempo olímpico, com 40s346.

A canoagem velocidade é uma corrida de canoas ou caiaques em águas calmas, diferente da canoagem slalom, que acontece em uma corredeira simulada. Na categoria canoa C1 200 m masculino, prova que estreia em Jogos Olímpicos, os 25 atletas competiram inicialmente em quatro baterias classificatórias. Apenas um atleta foi eliminado e o restante se classificou para as semifinais, disputadas em três baterias.

Os dois melhores atletas de cada bateria se classificam para a final A (onde há disputa de medalha), juntamente com os dois melhores tempos das semifinais como um todo. A partir daí, os atletas que completam os cinco melhores de cada bateria se classificaram, juntamente com o melhor sexto colocado, para a final B, que classifica os competidores entre a nona e a 16ª posição.

O brasileiro já havia disputado a categoria canoa dupla 1000 m juntamente com Erlon Silva, mas também não conseguiu chegar à disputa de medalha. Eles chegaram em segundo lugar na final B com o tempo de 3m41s484. As finais serão disputadas neste sábado, 11, às 5h47 (de Brasília) em Eton Dorney.

