Brasileiro fica em 6º na canoagem slalom

O brasileiro Pedro da Silva conquistou nesta quarta-feira, 10, a sexta colocação na categoria caiaque individual da canoagem slalom. O atleta registrou o tempo de 91,54 segundos.

O ouro da prova ficou com o britânico Joseph Clarke; a prata, com o esloveno Peter Kauzer; e o bronze, com o tcheco Jiri Prskavec.

adblock ativo