Brasileiro fatura o primeiro ouro da história nas argolas

O ginasta Arthur Zanetti, 22, entrou para a história da ginástica brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. Hoje, o atleta conquistou a medalha de ouro nas argolas. Foi a primeira medalha do país na modalidade.

Zanetti conquistou o ouro após atingir 15.900. Ele superou o chinês Chen Yibinf, campeão mundial, que ficou com a prata, com 15.800. O bronze ficou com o italiano Matteo Morandi, com 15.733. Ele foi o último entre oito finalistas a se apresentar no aparelho.

Foi a segunda medalha de ouro do Brasil em Londres. Antes, a judoca Sarah Menezes tinha subido ao alto do pódio. O país ainda tem uma medalha de prata com Thiago Pereira nos 400 m medley e cinco de bronze com Felipe Kitadai, Mayra Aguiar, e Rafael Silva, Cesar Cielo e na vela com Robert Scheidt e Bruno Prada na classe star.

A final foi cercada por um jogo de enganação e marcação tática entre o chinês e o brasileiro.

Nas eliminatórias, Zanetti fez uma série com grau de dificuldade mais baixa -a nota de partida foi 6,5. Com isso, se classificou para a final com a quarta melhor nota, com 15.616. No Mundial, realizado em outubro no Japão, o brasileiro conquistou a prata com 15.600.

Campeão mundial e principal rival de Zanetti, o chinês Chen Yibinf foi o primeiro a se apresentar após conseguir a melhor pontuação nas eliminatórias (15.858). Ele obteve na final 15.800.

O chinês ficou seis meses sem competir no circuito mundial antes dos Jogos. Ou seja, ninguém sabia, até Londres, qual seria sua série para o evento.

Logo depois que começou a treinar no Reino Unido, sofreu contusão no joelho, segundo divulgaram os chineses. Mas em nenhum momento demonstrou ter sentido dor quando saltou no tablado durante a classificação.

Cada um dos finalistas fez uma série de cerca de um minuto, misturando movimentos de embalo e posições estáticas de resistências por dois segundos.

