Brasileiras são eliminadas nos 400 m e no salto triplo

As brasileiras Joelma Sousa e Geisa Coutinho, dos 400 m, foram eliminadas da Olimpíada de Londres-2012 na fase eliminatória, na manhã desta sexta-feira, 3, no primeiro dia de competições do atletismo.

A primeira conseguiu o 28º melhor tempo, com 52s69 o que a deixou longe das semifinais. Geisa obteve o 32º melhor tempo e também está desclassificada.

Antes, Keila Costa, que disputa o salto triplo, saltou apenas 13,84 m, abaixo até do índice mínimo de qualificação que era 14,40 m. Ficou na 20ª posição quando apenas 12 atletas se classificaram.

