Brasileiras batem a Sérvia e enfrentam a Rússia nas quartas

Atual campeão olímpico, o Brasil precisou da última partida do Grupo B para se classificar às quartas de final do torneio feminino de vôlei da Olimpíada de 2012. A vitória por 3 sets a 0 sobre as já eliminadas sérvias, na noite de hoje, garantiu a vaga para enfrentar a Rússia terça-feira.

As brasileiras precisaram torcer por um triunfo das americanas sobre as turcas nas partidas preliminares. E avançaram apenas na quarta colocação da sua chave, o que força no mata-mata um confronto com as líderes do outro grupo, as russas.

Os EUA pegam a República Dominicana. Os demais duelos são definidos por sorteio.

O Brasil começou o jogo de maneira devastadora, com sete pontos de folga sobre as sérvias, que erraram demais.

E o set se encerrou com uma fácil contagem de 25/10.

As europeias deram mais trabalho no segundo set, chegaram a virar o placar, mas o time brasileiro, apesar de seus erros, conseguiu fechar a parcial com 25/22.

O terceiro set também teve doses de equilíbrio, porém as comandadas de Zé Roberto Guimarães foram acumulando uma diferença confortável e encerraram o jogo com 25/16.

Dono de duas medalhas de bronze, o Brasil tenta seu segundo título olímpico. A Rússia é herdeira da União Soviética, que conquistou quatro ouros no vôlei, entre as mulheres. Cuba soma três. Japão e China, dois, cada.

