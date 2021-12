Brasil vence, mas depende de outros no vôlei feminino

Em uma partida contra a China que era vencer ou praticamente dar adeus à chance de conquistar o bicampeonato olímpico, a seleção feminina de vôlei do Brasil venceu por 3 sets a 2 nesta sexta-feira, 3, mas desperdiçou três match points que recolocariam no rumo a classificação para as quartas de final dos Jogos de Londres e agora depende de outros resultados para não ser eliminada.

O time medalha de ouro em Pequim-2008, que vinha de duas derrotas, precisava de uma vitória com pelo menos dois sets de vantagem para continuar dependendo apenas de seus esforços para seguir na competição. Esteve muito perto de conseguir quando fez 24-21 no quarto set, mas deixou a China reagir e só venceu o jogo no tiebreak com parciais de 25-16, 20-25, 25-18, 28-30 e 15-10.

Agora o Brasil precisa torcer contra a Turquia, que vai enfrentar a Coreia do Sul mais tarde nesta sexta, para seguir com chances de classificação. O desespero pelo resultado fez o técnico José Roberto Guimarães mudar o time e iniciar a partida com a levantadora Dani Lins, que tem mais experiência na seleção, no lugar de Fernandinha, que, apesar dos 32 anos, foi convocada pela primeira vez este ano.

A mudança surtiu efeito e, com uma rede mais alta, o bloqueio, que não tinha funcionado nas outras partidas, foi uma arma para o Brasil, tanto pontuando quanto amortecendo as cortadas adversárias.

De início o Brasil abriu uma larga vantagem de 20-9 e, apesar de terem deixado as chinesas diminuírem, as brasileiras conseguiram administrar a parcial até fecharem em 25-16. A meio-de-rede Thaisa foi o destaque, com cinco pontos, incluindo dois ataques da linha de três pontos após vir do saque.

Dois erros seguidos de ataque, cometidos por Sheilla e Paula Pequeno, deram às chinesas uma vantagem de quatro pontos no segundo set (16-12) que o Brasil não conseguiu buscar e acabou sofrendo o empate em 1 set a 1, com vitória chinesa na parcial por 25-20.

Num terceiro set decisivo, já que uma vitória chinesa significaria que o Brasil no máximo poderia vencer o jogo por 3 sets a 2 --que vale um ponto a menos na classificação-- Jaqueline e Thaisa brilharam no momento de definição e o Brasil conseguiu fechar em 25-18.

As duas foram responsáveis por cinco pontos que deram ao Brasil uma vantagem de 23-17, até que um erro de ataque adversário deu a vantagem de 2 sets a 1.

A vitória brasileira parecia encaminhada, num quarto set disputado praticamente ponto a ponto, depois que um ataque de Fernanda Garay deu três pontos de frente em 24-21. Mas as brasileiras desperdiçaram três match points e foram batidas por 30-28.

O time ao menos conseguiu se recuperar emocionalmente para o tiebreak, fechado por 15-10.

A seleção brasileira precisava de uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 para seguir dependendo apenas de si para se classficar às quartas de final, após perder para Coreia do Sul e Estados Unidos e vencer a Turquia também por 3 a 2 (resultado que da dois pontos ao vencedor e não três como numa vitória com pelo menos dois sets de vantagem), em seus primeiros jogos.

A vitória contra as chinesas levou o time ao 4o lugar do Grupo B, empatada em 4 pontos com a Turquia, que enfrenta mais tarde nesta sexta a Coreia do Sul. Os Estados Unidos, que foram batidos pelo Brasil na final de Pequim-2008, lideram a chave com 9 pontos conquistados em 3 vitórias.

As brasileiras encerram a participação na primeira fase no domingo contra a Sérvia, enquanto as turcas pegarão os EUA.

