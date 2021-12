Brasil vence mais uma no handebol e avança às quartas em 1º

A seleção de handebol feminino venceu Montenegro na manhã deste domingo, na Arena do Futuro, no Rio de Janeiro e se classificou para o mata-mata em primeiro lugar do grupo. Dominando Montenegro, medalha de prata em Londres 2012 e já eliminado na Rio 2016, as meninas do Brasil venceram por 29 a 23.

Com o resultado, o handebol feminino não precisa se preocupar com o jogo da Noruega, que mais tarde encara a Romênia, já que venceram as bicampeãs olímpicas na estreia e o confronto direto é o primeiro critério de desempate.

No jogos das quartas de final que já acontece nesta terça-feira, 16, o time pega o quarto colocado do Grupo B, no momento é a Holanda. A definição acontece ainda neste domingo, é bem provável que as holandesas sejam confirmadas como rivais da seleção. Mas há a possibilidade de ser a Suécia, atualmente em terceira.

A goleira Babi foi um dos destaques ao lado da central Ana Paula. Com uma defendendo quase 50% das bolas e a outra bem no ataque, o Brasil esteve à frente do placar em todo o duelo. Assim como fez em Londres 2012, o país encerra a primeira fase com o primeiro lugar de seu grupo e quatro vitórias em cinco duelos, confirmando o favoritismo e deixando para trás as dúvidas de quando Morten Soubak, técnico brasileiro, optou por ficar em uma chave considerada da "morte", com três campeões mundiais e dois medalhistas olímpicos.

