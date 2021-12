Brasil vence Lituânia e está na final do Goalball masculino

O Brasil vem tendo um grande desempenho em Londres num esporte ainda pouco conhecido no país: o Goalball. Nesta quinta-feira, 6, a Seleção Brasileira masculina garantiu a vaga na decisão da medalha de ouro ao bater a Lituânia, pelo placar de 2 a 1.

O adversário da grande final será a Finlândia, equipe que o Brasil venceu, ainda na primeira fase, pelo placar de 6 a 5. Para chegar à decisão, os finlandeses bateram a Turquia pelo placar de 2 a 0.

O triunfo sobre a Lituânia veio de virada. Pavliukianec abriu o placar para os europeus, mas Romário, craque do time brasileiro, deixou tudo igual. Maciel fez o segundo, que garantiu a vaga na final para a Seleção Brasileira.

Esta é apenas a terceira participação do Brasil no Goalball masculino em Paralimpíadas. A estreia foi em Atenas-2004, e em Pequim-2008 terminou a competição em 11º. A meta para os Jogos deste ano era terminar entre os cinco primeiros.

O Goalball é uma modalidade disputada apenas por pessoas com deficiência visual, que usam vendas para equiparar as suas limitações. O objetivo é simples: acertar o gol do adversário e impedir que ele acerte o seu. As equipes são formadas por três jogadores cada, que tanto defendem como fazem os arremessos da bola, que só pode ser rasteiro.

