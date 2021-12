Brasil vence França no vôlei masculino e avança as quartas

O Brasil venceu na madrugada desta terça-feira, 16, a França por 3 sets a 1 no vôlei masculino. Em um jogo bastante equilibrado e jogando sob pressão, a seleção brasileira conseguiu vencer após cerca de duas horas de um jogo bastante disputado. Com o resultado o Brasil ficou em quarto lugar no Grupo A.

O jogo foi equilibrado, com os times, em geral, só conseguindo abrir alguma vantagem no final dos sets. O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 22, perdeu o segundo também por 25 a 22, levou o terceiro, com um pouco mais de tranquilidade, por 25 a 20 e faturou o quarto por 25 a 23, após ter ficado atrás do placar durante quase todo o último set.

Com a derrota da Itália para o Canadá, em partida disputada antes do jogo do Brasil, a equipe brasileira ficou obrigada a vencer para continuar na competição e não ser eliminada ainda na fase de grupos. Com o resultado do jogo desta terça, a equipe masculina de vôlei do Brasil avançou para as quartas de final e enfrenta a Argentina na próxima quarta, 17.

