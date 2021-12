Brasil vence Espanha e passa para quartas no vôlei de praia

A dupla brasileira do vôlei de praia Bruno Schmidt e Alison Cerutti venceu, neste sábado, 13, os espanhóis Adrian Gavira Collado e Pablo Herrera por 2 sets a 0 passando para as quartas de final nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os próximos adversários dos brasileiros serão os vencedores do confronto entre os norte-americos Nicholas Dalhausser e Philip Lucena e a dupla australiana Robin Seidl e Alexander Huber. O próximo jogo dos brasileiros será na segunda-feira (15).

Anteriormente, a dupla brasileira ganhou dos italianos Alex Ranghieri e Adrian Raurich, por 2 sets a 0, quando garantiu a vaga nesta fase. Os brasileiros também haviam vencido um e perdido outro jogo pelo Grupo A. No sábado (6), Alison e Bruno venceram os canadenses Josh Binstock e Samuel Schachter por 2 sets a 0; e na segunda-feira (8) perderam para os austríacos Clemens Doppler e Horst por 2 sets a 1.

