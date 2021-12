Brasil vence e vai às quartas de final no polo aquático

Em jogo bastante disputado, o Brasil conquistou nesta quarta-feira, 10, sua terceira vitória consecutiva no polo aquático masculino ao vencer a Sérvia, por 6 a 5, e garantiu classificação antecipada para as quartas de final dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Os gols brasileiros foram marcados por Bernardo Gomes Oneto, Adrian Baches, Felipe Perrone, Josip Vrlic, duas vezes, e Gustavo Guimarães. Líder do grupo A, com seis pontos, o Brasil venceu Austrália por 8 a 7, na estreia, e depois Japão, por 16 a 8.

O time brasileiro volta à piscina do Centro Aquático Maria Lenk na próxima sexta, 12, às 19h, para enfrentar a Grécia, pela fase de grupos. Os gregos estão em segundo lugar no grupo A, com 4 pontos, seguidos da Austrália, que tem três, Hungria (3), Sérvia (2) e Japão, que ainda não pontuou.

