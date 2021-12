Brasil vence Alemanha e fica próximo das quartas no handebol

A Arena do Futuro, palco dos jogos handebol da Rio 2016, ficou pequena para a vibração da torcida brasileira na vitória do Brasil sobre a Alemanha, atual número 1 do ranking mundial e campeã europeia, por 33 a 30, nesta quinta-feira, 11.

A energia da torcida, que lotou os 12 mil lugares do ginásio, contagiou o time brasileiro, que buscou forças para virar o placar no último lance do primeiro tempo e se manter à frente do time alemão durante a segunda etapa.

Com oito gols, o ponta Fabio Chiuffa foi um destaques do Brasil, ao lado dos armadores Haniel Langaro, que fez quatro, Thiagus dos Santos, cinco vezes, e Guilherme de Toledo, que balançou as redes alemãs em três ocasiões. O goleiro Maik dos Santos, com grandes defesas, conseguiu parar em várias momentos o poderoso ataque alemão.

Com duas vitórias e uma derrota, o Brasil está muito próximo de se classificar pela primeira vez na história dos jogos olímpicos. No próximo sábado, 13, às 16h40, a seleção brasileira volta à quadra contra a Egito.

