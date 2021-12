Brasil vence a China e está nas semifinas do Futebol de 5

A Seleção Brasileira de Futebol de Cinco (para pessoas com deficiência visual) confirmou na manhã desta terça-feira, 4, o favoritismo e garantiu a vaga nas semifinais do torneio paralímpico. A classificação veio após uma vitória apertada sobre a China, por 1 a 0.

Com a classificação, o time segue forte na briga pela terceira medalha de ouro consecutiva na modalidade. O Futebol de Cinco é a modalidade com maior número de representantes baianos: Gledson, Cássio e Jefinho, considerado um dos melhores jogadores do mundo, representam o estado na Seleção Brasileira.

O duelo desta terça, que reeditou a final dos Jogos Paralímpicos de Pequim, foi o mais equilibrado da competição até aqui. Mas o baiano Jefinho brilhou e foi o autor do único gol da partida, que garantiu o Brasil no primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos.

O duelo pelas semifinais acontece na próxima quinta-feira, 6, e o adversário do Brasil será conhecido ainda nesta terça-feira. Até aqui, a Seleção Brasileira empatou com a França em 0 a 0 e goleou a Turquia por 4 a 0.

