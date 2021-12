Brasil perde para Suécia no handebol, mas classifica

A seleção masculina de handebol perdeu para a Suécia por 30 a 19, nesta segunda-feira, 15, na última rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, numa partida em que a equipe brasileira já entrou na quadra classificada para a próxima rodada. Os outros classificados do grupo foram Alemanha em 1º lugar, Eslovênia (2º) e Polônia (3º).

Classificada em terceiro lugar no Grupo B, a seleção brasileira joga pelas quartas de final na quarta-feira, 17, na Arena do Futuro, na Barra da Tijuca. Os ingressos para esta etapa permanecem disponíveis no site da Rio 2016. Os horários das partidas ainda serão definidos pela organização dos Jogos.

O adversário brasileiro ainda não está definido, mas será quem ficar em segundo lugar do Grupo A. Nessa chave já estão classificados França, Croácia e Dinamarca. A expectativa agora é com o resultado de Croácia e Tunísia, às 19h50, que definirá as colocações do grupo e o próximo jogo do Brasil.

<GALERIA ID=20671/>

adblock ativo