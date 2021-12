Brasil perde para México e diz adeus ao ouro olímpico

LONDRES - A Seleção Brasileira sofreu mais uma grande desilusão nas Olimpíadas ao perder por 2 a 1 para o México na final dos Jogos de Londres, neste sábado, 11, ficando apenas com a medalha de prata, frustrando a expectativa de conquistar o único título que falta ao futebol pentacampeão mundial.

Os dois gols mexicanos foram marcados pelo atacante Oribe Peralta, no primeiro minuto de jogo e aos 29 do segundo tempo. Hulk descontou nos acréscimos, mas de nada adiantou.

Antes de enfrentar os mexicanos, os brasileiros tinham realizado uma campanha impecável, com 100% de aproveitamento, além de marcar três gols nas cinco partidas que disputaram.

A medalha de bronze ficou com a Coreia do Sul, eliminada pelo Brasil nas semifinais, que venceu o clássico asiático com o Japão por 2 a 0 na sexta-feira.

Na hora em que os jogadores entraram em campo, o lindo estádio de Wembley, com capacidade para 90.000 torcedores, não estava completamente cheio.

O jogo - A partida começou da pior forma possível para os brasileiros, que levaram um gol com apenas 29 segundos de jogo. Depois de um erro de Rafael, que se atrapalhou na pressão de Marco Fabian, a bola sobrou para Oribe Peralta, que mandou uma bomba no canto direito do goleiro Gabriel.

A torcida brasileira, que estava animada antes do pontapé inicial, levou um balde de água fria e os mexicanos, que estavam em numero menor no estádio, já começaram a cantar 'olé'.

O Brasil tentou reagir aos 11, quando Neymar deu um lindo toque de calcanhar para Leandro Damião, que lançou Oscar, seu ex-companheiro no Internacional, recém contratado pelo Chelsea, mas a defesa mexicana tirou a bola de bico antes da chegada do meia. No minuto seguinte, Neymar cobrou uma falta com perigo pela direita, achando a cabeça de Thiago Silva, que passou por pouco por cima do gol.

O Brasil passou a dominar a partida, com mais controle da posse de bola, e teve uma boa oportunidade de empatar aos 19, com outra jogada da ex-dupla colorada Leandro Damião e Oscar.

Damião invadiu a área pela esquerda e deu um cruzamento rasteiro para o camisa 10, que chutou fraco nas mãos do goleiro José Corona.

Na medida em que o tempo passava no primeiro tempo, os brasileiros tinham cada vez mais dificuldades para se aproximar da área mexicana e enfrentaram as primeiras vaias da torcida, irritada de ver a seleção tocar a bola no seu campo de defesa.

Aos 32, o técnico Mano Menezes tentou tornar a equipe mais ofensiva ao colocar o atacante Hulk no lugar do volante Alex Sandro, que tinha sido escalado para fechar o lado esquerdo quando o lateral Marcelo subia para o ataque.

A mudança quase surtiu efeito cinco minutos depois, quando Hulk arriscou de fora da área, mandando uma bomba para a defesa de Corona. A bola sobrou para Leandro Damião, mas o atacante do Inter não conseguiu aproveitar o rebote.

O Brasil fechou o primeiro tempo com 61 % de posse de bola, mas sem dar a impressão de realmente poder ameçar a meta adversária.

Pressão - Os comandados do técnico Mano Menezes foram para cima logo depois do intervalo e tiveram uma boa oportunidade no primeiro minuto da segunda etapa, quando Hulk arrancou pelo lado direito e foi derrubado muito próximo da área por Diego Reyes, que levou um cartão amarelo. O próprio Hulk cobrou a falta com força, mas a bola explodiu na barreira.

Aos 7, Oscar deu lindo toque de calcanhar para Marcelo, que devolveu logo em seguida e o camisa dez cruzou para Neymar que subiu para tentar alcançar a bola de cabeça mas levou uma trombada do goleiro mexicano.

O atacante do Santos ficou caído em no gramado por alguns segundos e depois passou a usar algodão no nariz para conter um sangramento.

O mesmo Neymar teve uma boa chance aos 13 quando a bola sobrou para ele enquanto estaca livre na esquerda da área mexicana, mas seu chute foi parar na arquibanca.

Cinco minutos depois, o Brasil levou um enorme susto quando Fabian ficou cara a cara com o goleiro Gabriel e quase marcou por cobertura, acertando o travessão.

A torcida mexicana chegou a saltar mais um grito de gol aos 25, quando Peralta balançou novamente as redes, mas o juiz marcou impedimento.

Logo em seguida, Mano Menezes foi para o tudo ou nada ao tirar mais um volante, Sandro, para a entrada de Alexandre Pato, deixando o Brasil com quatro atacantes em campo.

No entanto, a Seleção mal teve tempo de tentar o gol de empate, já que o México fez 2 a 0 aos 29, quando Peralta subiu livre na grande área para cabecear para as redes de Gabriel, para o desespero da torcida brasileira.

Hulk diminuiu o placar aos 45, deixando o jogo com final dramático. No último minuto dos acréscimos, Oscar quase empatou de cabeça, mas a bola passou por cima do gol mexicano, acabando com as esperanças brasileiras de conquistar o tão sonhado ouro olímpico.

