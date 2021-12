Brasil perde para Grécia no polo aquático, mas segue líder

Em estado de graça com a torcida, a seleção brasileira de polo aquático foi reverenciada nesta sexta-feira, 12, mesmo após a derrota para a Grécia por 9 a 4, a primeira na Rio 2016. Após três vitórias consecutivas sobre Austrália, Japão e Sérvia, os brasileiras não conseguiram repetir as boas atuações e foi neutralizada pelos gregos.

Apesar da derrota, o Brasil segue na liderança do grupo A ao lado dos gregos com seis pontos. No próximo domingo, às 20h50, a seleção brasileira faz o último jogo da fase classificatória contra a Hungria, terceira colocada no grupo.

Caso vençam o jogo, os brasileiros passam para a próxima fase em primeiro do grupo.

