Brasil perde para a Croácia no basquete masculino

A Seleção Brasileira masculina de basquete perdeu para a Croácia por 80 a 76 na tarde desta quinta-feira, 11. Os brasileiros não conseguiram segurar Bojan Bogdanovic, que marcou 33 pontos, com 10 arremessos certos em 16 tentados.

O Brasil teve chances de enconstar no placar, mas teve atuação pouco consistente e não conseguiu acertar os lances-livres. Com o resultado, a seleção soma uma vitória e duas derrotas na competição.

O melhor anotador do Brasil foi Leandrinho Barbosa, que terminou o jogo com 16 pontos. O ala do Phoenix Suns, da NBA, teve ainda 3 rebotes e 3 assistências.

O próximo jogo do Brasil será contra a seleção da Argentina. Os argentinos vêm embalados com duas vitórias seguidas. O jogo será no sábado, 13.

