Brasil perde mais uma no vôlei masculino e se complica

Por 3 sets a 1, a seleção brasileira de vôlei masculino foi derrotada pela líder do grupo, a Itália, na madrugada deste domingo (14). Com apenas dois sets perdidos em toda a competição, a seleção italiana, comandada pelo cubano Osmany Juantorena, está invicta nos Jogos do Rio.

Em menos de meia hora, por 25 a 23, o Brasil fechou o primeiro set sobre a Itália. Porém, a alegria brasileira durou pouco e, em uma disputa acirrada ponto a ponto, em muitos momentos os italianos foram superiores e venceram os três sets seguintes por 25 a 23, 25 a 22 e 25 a 15.

A situação do time do técnico Bernardinho, que havia perdido para os Estados Unidos há dois dias, é delicada. Para se classificar, agora o Brasil está obrigado a vencer a França na próxima segunda-feira (15), às 22h35. Com duas vitórias, a equipe brasileira está empatada com Estados Unidos, Canadá e França na classificação.

Na próxima rodada, os Estados Unidos enfrentam o México, que só coleciona derrotas no torneio até agora. O Canadá enfrenta a já classificada Itália, que, em situação confortável, pode até poupar o time titular.

adblock ativo