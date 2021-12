Brasil mantém chance de classificação no vôlei feminino

Após duas derrotas, a seleção feminina conseguiu enfim voltar a vencer na Olimpíada de Londres. Com a classificação ameaçada, não restava às campeãs olímpicas outra coisa senão ganhar. Mas a vitória sobre a China veio com sofrimento, só no tie-break (25/16, 20/25, 25/18, 30/28 e 15/10).

Com o resultado, o Brasil ainda respira no torneio olímpico. A seleção é a quinta do Grupo B, com quatro pontos, e hoje torce para a Coreia do Sul bater a Turquia, adversária direta na busca por uma das quatro vagas da classificação. Resta apenas mais uma rodada para o fim da primeira fase. O Brasil enfrentará na última partida no domingo a Sérvia, que ainda não venceu na competição.

Hoje a seleção feminina entrou em quadra com mais disposição e com uma novidade. O técnico José Roberto Guimarães optou por iniciar o jogo com a levantadora Dani Lins como titular no lugar de Fernandinha. Já a ponteira Fernanda Garay, que teve desempenho melhor que Paula Pequeno e Jaqueline nos jogos anteriores, começou no banco contra as chinesas. Só no segundo set, a reserva ganhou oportunidade após Paula ter tido desempenho decepcionante novamente.

Neste jogo, o passe brasileiro voltou a apresentar falhas, mas o ataque e o bloqueio foram mais eficientes. Já as chinesas mostraram-se muito mais vulneráveis na defesa do que americanas e sul-coreanas, as algozes do Brasil nos jogos anteriores.

O time brasileiro voltou a sofrer com apagão no quarto set, quando teve três oportunidades para fechar o jogo, mas permitiu a virada chinesa. O alívio só veio mais tarde com a vitória no tie-break. As maiores pontuadoras do time brasileiro foram Sheilla e Thaisa, que anotaram respectivamente 23 e 22 pontos.

