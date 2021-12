Brasil goleia os EUA no Futebol de 7 e antecipa vaga

Na manhã desta segunda-feira, 3, o Brasil fez mais uma vítima pelo Grupo B do Futebol de 7 das Paralimpíadas 2012. A equipe brasileira bateu os Estados Unidos pelo elástico placar de 8 a 0, e segue firme na disputa pela medalha de ouro inédita.

Os gols da vitória foram marcados por Ronaldo Souza, Zeca, Fabinho Bordignon e Mateus Calvo, com dois gols cada. Esta foi o segundo triunfo do Brasil na competição, já que na estreia havia batido a seleção da casa, a Grã Bretanha, pelo placar de 3 a 0.

Já garantido na próxima fase, a equipe verde e amarela decide a posição final do seu grupo diante da Ucrânia, na quarta-feira, 5. O melhor resultado do Brasil na modalidade aconteceu em Atenas-2004, quando conquistou a medalha de prata.

O Futebol de 7 é disputado por atletas do sexo masculino com paralisia cerebral. Os jogadores são classificados em diversas classes, de acordo com a sua deficiência de movimentos. Cada time é formado seguindo um equilíbrio entre jogadores mais comprometidos (classe 5) e menos comprometidos (classe 8).

