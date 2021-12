Brasil fica em 8º na ginástica artística feminina

Confirmando o favoritismo, a seleção norte-americana levou a medalha de ouro na ginástica feminina por equipes, com 184.897. Com 176.688, as russas ficaram com a medalha de prata e as chinesas (176.003) com a de bronze. As meninas da seleção do Brasil ficaram na oitava colocação, com 172.087 pontos.

Mesmo ficando na última colocação entre as finalistas, esse é o melhor resultado de uma equipe feminina brasileira em jogos Olímpicos.

O grande destaque da disputa da ginástica feminina por equipes foi a tricampeã mundial Simone Biles, dos Estados Unidos, que foi aplaudida de pé pelos torcedores que acompanharam a disputa na Arena Olímpica após a apresentação no solo.

A equipe brasileira, formada pelas ginastas Rebeca Andrade, Jade, Flavia Saraiva, Daniele Hypolito e Lorrane Oliveira, contava com a força da torcida na busca por uma medalha. Mas era preciso que as meninas do Brasil tivesses apresentações sem erros, o que não aconteceu.

Rebeca Andrade fez uma excelente apresentação no solo, mas cometeu um erro na última acrobacia e caiu. Jabe Barbosa, mesmo com boas apresentações, caiu na apresentação na trave.

