Brasil fica em 5º nos saltos do hipismo

O Brasil ficou em quinto lugar na disputa de saltos por equipes no hipismo. O time brasileiro, com Doda Miranda, Eduardo Menezes e Pedro Veniss, entrou sem Stephan Barcha na segunda volta, que ocorreu nesta quarta-feira, 17, no Centro Olímpico de Hipismo, e não pode descartar nenhum resultado. Bracha foi desclassificado na volta desta terça-feira, 16, por ter utilizado demais a espora no seu cavalo.

Cada equipe tem até quatro cavaleiros e o pior resultado é descartado. A classificação final é baseada nas notas das duas voltas.

A França ficou com o ouro e os Estados Unidos com a prata. Alemanha e Canadá tiveram a mesma pontuação nas duas voltas e fizeram mais um circuito de saltos. Os alemães zeraram a prova de desempate, sem nenhuma penalidade, e levaram o bronze.

O circuito de saltos do hipismo tem de 8 a 12 obstáculos, como barras paralelas, fossos e pequenos muros. Derrubar balizas, colocar as patas na água, refugar ou desviar do obstáculo significam faltas. As faltas somam pontos e vence quem contabilizar o menor número de infrações. Algumas faltas são eliminatórias.

Disputa individual

As competições do hipismo continuam na sexta-feira, 19, com a disputa da final individual dos saltos. Miranda, Veniss e Menezes tentarão medalhas para o Brasil.

A volta de hoje também foi a terceira classificatória da prova individual. No total, são três classificatórias e os 20 melhores cavaleiros competem por medalhas também em duas rodadas finais.

Doda Miranda, com o cavalo Cornetto K, foi classificado na sétima posição; Pedro Veniss, com o cavalo Quabri de L'isle, ficou em 13º; e Eduardo Menezes, junto com Quintol, conseguiu o 18º lugar nas classificatórias.

