Brasil fica em 40º lugar no triatlo feminino

A brasileira Pamella Oliveira encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio na 40ª colocação no triatlo. Na prova, realizada neste sábado, 20, na Praia de Copacabana, as atletas nadaram 1,5 km, percorreram 40km de bicicleta e mais 10km de corrida.

Pamella nadou bem e saiu da água em quarto lugar, mas acabou perdendo muitas posições no ciclismo, ficando em 27º nessa etapa.

A medalha de ouro ficou com Gwen Jorgensen, dos Estados Unidos, a prata com a suíça Nicola Spirig Hug, e o bronze foi para Vicky Holland, da Grã-Bretanha.

A prova do triatlo está presente nos Jogos desde Sydney 2000.

No triatlo masculino, disputado na última quinta-feira (18), o brasileiro Diogo Sclebin cruzou a linha de chegada na 41ª colocação. As medalhas de ouro e prata ficaram com os irmãos britânicos Alistair Browlee e Jonathan Browlee, respectivamente. O bronze foi para Henri Schoeman, da África do Sul.

