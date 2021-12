Brasil fatura uma prata nesta segunda na Paralimpíada

O Brasil teve nesta segunda-feira o seu pior dia até aqui na Paralimpíada de Londres, com apenas uma medalha conquistada. Só quem brilhou foi fundista Odair Santos, que, acompanhado do guia Carlos Antônio dos Santos, ficou com a prata nos 1.500 metros Classe T11.

Ele foi derrotado pelos quenianos Samwel Kimani e o guia James Boit. O brasileiro lamentou uma tendinite na região dos glúteos que o prejudicou nos últimos dois meses. "Optei por tratar e continuar a treinar", explicou o atleta, que ainda acredita em chance de medalha nos 5.000 metros.

Nos esportes coletivos, destaque para o time brasileiro masculino de bocha, que venceu a República Checa por 9 a 0, foi à semifinal e ali bateu a Grã-Bretanha por 3 a 2. A disputa do ouro é nesta terça, novamente contra os checos.

Vitória também no futebol de 7, com uma goleada de 8 a 0 sobre os Estados Unidos, chegando à sua segunda vitória na fase de grupos. No vôlei sentado, derrota da seleção feminina para o Irã, por 3 sets a 0.

O golball feminino está nas quartas de final depois de fazer 5 a 4 na Finlândia, nesta segunda-feira. Já as mulheres do basquete de cadeira de rodas caíram na primeira fase, com quatro derrotas, a última delas por 55 a 42, para a Holanda.

FAVORITISMO - Se Pistorius perdeu para o brasileiro Alan Fonteles e não confirmou seu favoritismo na na prova dos 200 metros, categoria T44, o mesmo não aconteceu com a mesatenista polonesa Natalia Partika que ontem ganhou a medalha de ouro individual classe S10. A atleta, que como Pistorius participou da Olimpíada de Londres, ganhou da chinesa Qian Yang por 3 a 2.

