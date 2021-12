Brasil estreia no polo e no hóquei na grama

Os times masculinos do Brasil fazem neste sábado, 6, seus primeiros jogos no polo aquático e no hóquei na grama. Esta última modalidade terá a participação inédita da seleção do país, que, às 19h30, encara a Espanha.

No domingo, a equipe volta a atuar, desta vez diante da Bélgica, no mesmo horário. Já a equipe do polo estreia às 20h50, diante da Austrália. Os brasileiros voltam a disputar a modalidade após 32 anos. E na última aparição, em Los Angeles-1984, o Brasil só foi convidado por conta do boicote comunista.

