Brasil espera ouro em dobro no goalball na Rio-2016

Assistir a uma partida de goalball requer muito sangue frio da torcida. A modalidade - exclusivamente paralímpica - requer silêncio absoluto para que os atletas, todos deficientes visuais, possam escutar de onde vem a bola e preparar a defesa.

Segurar a língua não é tarefa fácil até para quem acompanha os jogos há muito tempo. Parentes e acompanhantes dos atletas da seleção jovem, que treinam no Instituto Benjamin Constant (IBC), no Rio de Janeiro, volta e meia levam a mão à boca para impedir um grito de 'aviso'.

Mas a torcida tem seu momento de glória. De acordo com Victoria Amorim, atleta de 18 anos que ajudou a seleção brasileira feminina a conquistar o ouro inédito em Toronto-2015 diz que está permitido comemorar os gols.

"Para quem assiste pode até ser meio chato, porque não pode gritar para não atrapalhar a gente. Mas na hora do gol, pode tudo, e inclusive é bom para nós, atletas, ouvir a torcida nessa hora e perceber que tem gente lá, vibrando conosco", disse.

Victoria é uma das várias atletas reveladas pelo IBC, e, mesmo muito jovem, detém o arremesso mais potente da seleção brasileira - sua melhor marca é 68 milésimos de segundo, quando a média da seleção nacional fica entre 85 e 90. Ela, que perdeu a visão completamente aos 11 anos, diz que só começou a levar a sério o esporte quando percebeu que era, mesmo, boa.

"Quando perdi a visão eu vim para o IBC e comecei a fazer vários esportes. Tentei atletismo, não me dei muito bem, até chegar no goalball. Eu praticava mais para fazer um exercício, nunca pensei em disputar uma Olimpíada. Isso mudou quando fui convocada pela seleção, e vi que poderia me classificar para a Rio-2016".

Ouro em dobro

De acordo com o treinador da seleção jovem e carioca, Filipe Lopes, esperar medalha paralímpica feminina e masculina não é algo fora do alcance. "Nossa expectativa é de ouro... E ouro, mesmo! A seleção masculina é campeã mundial, e a feminina vem crescendo. Ano passado, tivemos homens e mulheres no pódio em Toronto, e na Paralimpíada não tem motivo para ser diferente", justificou. Filipe acrescenta que, além das mulheres terem conquistado o ouro no Parapan pela primeira vez, fizeram com 100% de aproveitamento.

Ainda segundo o treinador, a melhora do desempenho brasileiro no goalball aconteceu graças ao trabalho de profissionalização dos atletas. "Antes tínhamos jogadores obesos, com problemas de saúde, que levavam o esporte mais como lazer. Hoje, não. Todos eles têm outra postura, seja em relação ao peso como ao rendimento, e são muito mais exigidos do que antes".

Outra exigência no goalball - essa geral - é o fairplay. No único esporte essencialmente paralímpico, os atletas precisam usar vendas para garantir que todos estejam em pé de igualdade. Podem participar atletas B1 (cegos total), B2 (enxergam vultos e luzes) e B3 (enxergam de perto).

O objetivo parece simples: divididas em grupos de três, as equipes se revezam em defender e lançar arremessos, buscando o gol. Lembrando que, só nesse caso, vale vibrar.

