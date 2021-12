Brasil empata com Ucrânia no Futebol de 7 e vai para as semi

Nesta quarta-feira, 5, a Seleção Brasileira de Futebol de 7 empatou com a Ucrânia em 1 a 1 e se classificou para a fase final do torneio como segundo colocado do Grupo B. O resultado não foi bom para o Brasil, já que, nas semifinais, enfrentará a Rússia, atual campeã mundial da categoria.

Como se esperava, o jogo foi conturbado. O Brasil até saiu na frente, com Yuri Ribeiro, mas não conseguiu evitar que a Ucrânia, atual campeã paralímpica, chegasse ao empate durante a segunda etapa.

O Brasil terminou a primeira fase empatado em pontos com a Ucrânia, ambos com sete pontos. O que diferenciou as duas equipes foi o saldo de gols: 15 dos europeus contra 11 dos brasileiros.

A partida das semifinais já acontece na sexta-feira, 7, em horário ainda não definido. Enquanto o Brasil encara a Rússia, os ucranianos enfrentarão o Irã.

adblock ativo