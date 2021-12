Brasil e Rússia jogam pelo primeiro lugar da chave no vôlei feminino do Rio-2016

Brasil e Rússia fazem neste domingo, às 22h35, no ginásio do Maracanãzinho, uma decisão antecipada do vôlei para definir a liderança do Grupo A da competição feminina dos Jogos Olímpicos do Rio. Invictas, as duas seleções estão empatadas no número de pontos, mas as brasileiras têm a vantagem de não ter perdido sequer um set até o momento. Em disputa, a possibilidade de escapar de confrontos mais duros na fase eliminatória, que começa na terça-feira.

O confrontos da próxima fase serão definidos ainda neste domingo ao final da rodada. No Grupo B, estão matematicamente classificados Estados Unidos, que também não perderam set, Sérvia, Holanda e China.

Brasil e Rússia já se enfrentaram 46 vezes na história - o saldo é favorável às brasileiras, que venceram 26 confrontos. Na última disputa, no Grand Prix encerrado em julho, o time comandando pelo técnico José Roberto Guimarães eliminou as russas nas semifinais e ganhou a competição sobre os Estados Unidos.

"Não consigo lembrar a última vez que ganhamos do Brasil, mas sempre gosto de jogar contra elas porque são um grande time. Estou ansiosa para esse jogo, a atmosfera será incrível", contou a ponteira russa Tatiana Kosheleva, considerada a jogadora mais bem paga de 2015 no circuito europeu.

Apesar da ansiedade das jogadoras, o técnico russo, Yury Marichev, fez mistério sobre a preparação da equipe para o confronto deste domingo contra o Brasil e também sobre os desafios que terá pela frente, na segunda etapa. "É muito cedo para pensar nisso", despistou.

José Roberto Guimarães já começou a monitorar as possíveis adversárias para a próxima fase. Ele indicou que o cruzamento pode colocar no caminho do tricampeonato brasileiro a China e a Holanda e não manifesta preferência. "As duas são perigosíssimas. Eu não prefiro nada. Deixo a coisa acontecer. Não dá para escolher. Quem vier temos que estar prontos", completou o treinador.

