Brasil é eliminado no handebol masculino

Em jogo acirrado, o Brasil perdeu nesta quarta, 17, para a França, nas quartas de final do handebol masculino, e está fora da disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio. Na próxima etapa, os franceses enfrentarão Alemanha ou Catar, que decidem hoje à tarde a outra vaga na semifinal.

O primeiro tempo terminou empatado em 16 a 16; no início do segundo tempo as equipes levaram o jogo ponto a ponto, até que a França abriu vantagem. O jogo terminou em 34 a 27 para os franceses.

No feminino, a seleção brasileira de handebol também perdeu na terça, 16, nas quartas de final para a Holanda por 32 a 23.

adblock ativo