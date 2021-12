Brasil é eliminado no Goalball feminino e no Vôlei masculino

A manhã desta quarta-feira, 5, não foi boa para os esportes coletivos do Brasil nas Paralimpíadas de Londres 2012. A equipe feminina do Goalball e o time masculino de Vôlei Sentado foram eliminados, respectivamente, por Japão e Rússia, nas quartas-de-final de seus torneios.

Com um gol em cada tempo, a seleção feminina de Goalball perdeu para o Japão por 2 a 0 e está fora da briga por medalhas em Londres. Como ressalva, o Brasil superou a sua melhor participação na modalidade em Jogos Paralímpicos, já que, em Atenas-2004 e Pequim-2008, o time não passou da fase de grupos.

Já no Vôlei Sentado masculino, onde as esperanças de medalhas eram maiores, o Brasil acabou derrotado por 3 sets a 2 para a Rússia. A disputa foi equilibrada, lembrando a final entre os mesmos países nas Olimpíadas de Londres.

O Brasil saiu na frente vencendo o primeiro set por 25 a 18. A reação da Rússia foi imediata, virando o jogo com 25 a 15 nos dois sets seguintes. No quarto set, a equipe brasileira deixou tudo igual com 25 a 19, mas no quinto set os russos sobraram em quada e fecharam com 15 a 8 no placar.

Os brasileiros, no entanto, ainda não retornam para casa. Até o encerramento do torneio haverá a disputa pelo quinto lugar, e o Brasil tentará superar a sexta colocação de Pequim-2008.

