Brasil é eliminado da final feminina do ciclismo BMX

A brasileira Priscilla Stevaux Carnaval foi eliminada nesta sexta-feira, 19, na semifinal do ciclismo BMX. Ela ficou com a oitava colocação na segunda bateria. Apenas as quatro melhores ciclistas de cada um das duas baterias se classificaram para as finais.

A medalha de ouro ficou com a colombiana Mariana Pajon, que também conquistou o ouro na mesma prova em Londres 2012. A norte-americana Alise Post conquistou a prata e a venezuelana Stefany Hernandez o bronze.

No masculino, o brasileiro Renato Rezende foi eliminado nesta quinta-feira, 18, nas quartas de final da competição. Ele ficou na sétima colocação na primeira bateria do dia. Apenas quatro competidores de cada uma das quatro baterias passaram de fase.

A final dos homens também aconteceu hoje. Connor Fields, dos Estados Unidos, ficou com o ouro, Jelle van Gorkom, dos Países Baixos, com a prata e o bronze foi para o colombiano Carlos Alberto Ramirez Yepes.

Modalidade olímpica mais nova do ciclismo, o BMX está nos jogos desde Pequim 2008. As provas individuais são realizadas em uma pista de 300 a 400 metros cheia de obstáculos.

Vence o ciclista que cruzar primeiro a linha de chegada. Eles largam de uma rampa de oito metros, ganhando velocidade na descida.

Além do BMX, no Rio ciclistas disputam provas de estrada, pista e mountain bike.

