Brasil, Cuba e Croácia se preparam em Salvador para os Jogos

Seleções Olímpicas do Brasil, Croácia e Cuba farão aclimatação em Salvador para as Olimpíadas Rio 2016, que acontecem de 3 a 21 de agosto, no Rio de janeiro.

Seleções Brasileiras de nado sincronizado e do polo aquático, os croatas do polo aquático e os judocas cubanos confirmaram a adaptação dos atletas dessas modalidades, no masculino e no feminino.

A delegação da Seleção de Judô de Cuba, formada por 35 atletas, chega a Salvador no dia 17 de julho e fica até 4 de agosto, de acordo com a Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb).

Ainda não foram divulgadas as datas de chegada das delegações croatas e brasileira. Os atletas olímpicos poderão treinar no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ) e na Nova Piscina Olímpica.

