Brasil continua com três medalhas após cinco dias de Jogos

O Brasil terminou o quinto dia de competições dos Jogos Olímpicos sem conquistar novas medalhas. O país continua com apenas três medalhas: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze e está em 17º na classificação geral.

No judô, Tiago Camilo, que disputava na categoria médio (até 90 kg ), foi derrotado pelo grego e líder do ranking mundial Ilias Iliadis. O brasileiro perdeu a chance de ser o primeiro judoca a conquistar pódios em três pesos diferentes e perdeu a medalha de bronze. A judoca Maria Portela, que também competiu na categoria médio (até 70 kg), foi derrotada pela colombiana Yuri Alvear.

Na natação, a delegação brasileira também não conquistou medalhas hoje. O nadador Cesar Cielo competiu na final da categoria 100 metros livre e chegou em sexto lugar. Porém ainda há chance do Brasil conquistar medalhas na modalidade.

Thiago Pereira e Henrique Rodrigues se classificaram para as semifinais na categoria 200 metros medley. Pereira ficou em quinto lugar na classificação geral e Rodrigues em décimo. Na disputa por um lugar na final, Pereira ficou com o quarto melhor tempo e vai disputar a medalha de ouro. Já rodrigues ficou em 12º lugar e não se classificou.

A seleção brasileira de futebol ganhou a partida contra a Nova Zelândia por 3 a 0. O time assegurou o primeiro lugar do Grupo C, com nove pontos e 100% de aproveitamento. No sábado (4), a equipe jogará pelas quartas de final contra Honduras.

O basquete feminino perdeu a terceira partida consecutiva. A equipe perdeu para as australianas por 67 a 61 e agora precisa vencer Canadá e Grã-Bretanha para se classificar em quarto no grupo. Com a classificação, se ocorrer, o Brasil provavelmente enfrentará as norte-americanas, grandes favoritas ao ouro olímpico, nas quartas de final. A partida contra as canadenses será na sexta-feira (3).

No boxe, o brasileiro Robenílson Vieira de Jesus, que lutou na categoria peso-galo (56 kg), venceu o russo Sergey Vodopiyanov e avança para as quartas de final. Ele volta ao ringue no domingo (5), e enfrenta o atual campeão mundial, o cubano Lázaro Álvarez Estrada.

No ciclismo, três brasileiras disputavam medalhas, porém não conseguiram chegar entre os três primeiros na prova. Janildes Fernandes estava liderando, mas se envolveu numa queda. Clemilda Fernandes foi a melhor brasileira na competição e chegou em 23º lugar. Fernanda da Silva Souza cruzou a linha de chegada acima do tempo limite para a conclusão do percurso. Na categoria masculina, o único representante do Brasil, Magno Prado Nazaret, terminou na 26ª colocação.

O time feminino de handebol ganhou mais um jogo e se classificou para as quartas de final. As brasileiras venceram da Grã-Bretanha por 30 a 17 e conquistaram a terceira vitória na competição. A próxima partida será na sexta-feira (3) contra a Rússia.

O último brasileiro a representar o país no esgrima, Athos Schwantes, perdeu em sua estreia no torneio de espada para o holandês Bas Verwijlen por 15 a 10.

No tênis, Bruno Soares e Marcelo Melo conquistaram vaga nas quartas de final da chave de duplas ao vencer a dupla tcheca Berdych e Stepanek. O jogo, que teve duração de 4h e 21 minutos.

No vôlei de praia, a dupla feminina Juliana e Larissa continuam invictas na competição. Elas venceram por por 2 sets a 0 as tchecas Klapalova e Hajeckova e avançaram para as oitavas de final. As brasileiras, com seis pontos, são as líderes da chave.

A dupla masculina, Ricardo e Pedro Cunha, jogaram contra os canadenses Binstock e Reader e também venceram por 2 sets a 0. Eles seguem para a próxima fase com 100% de aproveitamento.

A representante brasileira no tiro esportivo, Ana Luiza Ferrão, não conseguiu se classificar para a final na prova de pistola 25 metros. Ela ficou em último lugar e foi eliminada da competição.

Na ginástica artística, o brasileiro Sergio Sasaki, com a soma de 88.965 pontos, ficou em décimo lugar entre 24 competidores na final individual geral. Ele disputou prova em seis aparelhos, mas não conseguiu ficar entre os três primeiros, porém obteve a melhor classificação da ginástica masculina brasileira na história dos Jogos Olímpicos na prova por aparelhos.

