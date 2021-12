Brasil conquista mais uma medalha e fecha o dia em 28º lugar

Nos últimos dias das Olimpíadas de Londres, o Brasil conquistou mais uma medalha de bronze, avançou para a final do boxe - com Esquiva Falcão - e do vôlei masculino. O país terminou o dia em 28º lugar, com duas medalhas de ouro, duas de prata e oito de bronze.

Na semifinal do torneio de boxe, o brasileiro Yamaguchi Falcão foi derrotado por 23 pontos a 11 para o russo Egor Mekhontcev (3.º ranking mundial), na categoria até 81 kg, mas ficou com o bronze, a 12ª medalha do Brasil nos jogos.

O time brasileiro de vôlei venceu a semifinal contra os italianos por 3 sets a 0 e vai disputar a final contra os russos amanhã (11). É a terceira final olímpica consecutiva do vôlei masculino. O time vai lutar pelo terceiro ouro olímpico da modalidade que conquistou em 1992 e em 2004.

As velejadoras, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, perderam o bronze na classe 470 feminina. A dupla começou o dia em quinto lugar na classificação geral e terminou a medal race em sétimo. Elas perderam um posto para o barco italiano e fecharam os Jogos em sexto lugar. O ouro ficou com as neozelandesas Jo Aleh e Olivia Powrie, a prata com as britânicas Hannah Mills e Saskia Clark e o bronze com as holandesas Lisa Westerhof e Lobke Berkhout.

A equipe feminina do revezamento 4x100 formada por Joelma das Neves, Jailma de Lima, Aline dos Santos e Geisa Coutinho não avançaram à final da prova. Elas ficaram em sétimo lugar na segunda bateria e em 15º na classificação geral. Apenas as três vencedoras de cada bateria e as duas equipes com o melhor tempo no geral avançaram para a prova decisiva. As norte-americanas conquistaram o primeiro lugar.

No atletismo, a equipe brasileira do revezamento masculino 4x100, formada por Aldemir Gomes, Sandro Viana, Nilson André e Bruno Lins conseguiu a melhor marca do time na temporada, porém não se classificou para a final. Os oito melhores avançaram e o Brasil ficou em décimo lugar. O primeiro lugar ficou com os norte-americanos, o segundo com os jamaicanos e o terceiro com os canadenses.

Na prova de ciclismo feminina, a brasileira Squel Stein, que competia na categoria BMX perdeu o controle da bicicleta e caiu logo na primeira ondulação. Ela bateu com a cabeça, vai fazer exames complementares e ficar em observação. Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, Squel também sofreu uma queda e ficou seis meses sem competir.

Na canoagem, o brasileiro Ronílson Oliveira se classificou para a final B na categoria C1 200 metros. Ele volta a competir amanhã (11).

