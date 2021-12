Brasil conquista duas medalhas de bronze nesta sexta-feira

Com a vitória do judoca Rafael Silva na disputa do terceiro lugar e do nadador Cesar Cielo, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze nesta sexta-feira, 3. O País ocupa o 21º lugar nas Olimpíadas de Londres com uma medalha de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

Pela manhã, Rafael Silva venceu o sul-coreano Sung-Min Kim na categoria peso pesado (acima de 100 quilos (kg) e conquistou o quarto bronze da modalidade em Londres. No período da tarde, Cielo chegou em terceiro lugar nos 50 metros livre e obteve o bronze. Ainda na natação, Bruno Fratus, que também participou da prova dos 50 metros livre, ficou em quarto lugar. O francês Florent Manaudou levou o ouro. Nos 50 metros livre feminino, a caçula da equipe de natação, Graciele Herrann, terminou em 22º lugar e não se classificou para as semifinais.

No revezamento 4x100m medley, a equipe de natação brasileira formada por Thiago Pereira, Kaio Márcio, Felipe França e Marcelo Chierighini ficou na 15ª posição. Eles não se classificaram e perderam a chance de disputar medalha.

Na categoria peso-pesado (acima de 78 kg) do judô feminino, a lutadora Maria Suelen Altheman perdeu para a chinesa heptacampeã mundial Wen Tong a disputa do bronze.

Pela primeira vez na história olímpica, o time feminino de futebol está fora das semifinais e se despede da competição. As brasileiras perderam por 2 a 0 para as japonesas.

A Seleção Brasileira feminina de handebol perdeu para a Rússia por 31 a 27. Foi a primeira derrota do time, mas a equipe está classificada para as semifinais. Com seis pontos, elas ficaram em segundo lugar do grupo A. O último jogo desta fase será no domingo (5), contra Angola.

No atletismo Geisa Coutinho e Joelam Souza não passaram das eliminatórias nos 400 metros rasos. Geisa ficou em quinto e Joelma em quarto, mas para garantir vaga na semifinal, as atletas precisavam chegar nas três primeiras posições das suas baterias. Elas voltarão à pista para disputar o revezamento 4x400 metros.

Keila Costa, representante do país no salto triplo, ficou em 20º lugar e foi eliminada. Para se manter na disputa, a brasileira precisava alcançar o índice classificatório de 14,40 metros, porém ficou nos 13,84 metros.

O basquete feminino está eliminado. As brasileiras enfrentaram as canadenses e perderam por 79 a 73. O time ainda joga neste domingo (5) contra as britânicas.

O lutador de boxe, Julião Neto perdeu para o portorriquenho Jeyvier Cintrón Ocasio por 18 a 13. O brasileiro competia na categoria peso-mosca e não avançou para a semifinal.

No hipismo, o segundo dia do adestramento, com a apresentação dos 25 grupos restantes, desclassificou Luiza Almeida, a única representante brasileira. Ela ficou com 83,663 pontos e terminou em 47º lugar.

A brasileira Jaqueline Ferreira quebrou o recorde brasileiro da categoria 75 kg do levantamento de peso. Ela atingiu 230 kg, e ficou em oitavo lugar, superando o nono de Maria Elizabete Jorge, na categoria até 48 kg nos Jogos de Sidney, em 2000. Jaqueline ficou em segundo lugar no grupo B, mas não levou medalhas.

A brasileira que representou o Brasil nos saltos ornamentais, Juliana Veloso, não conseguiu se classificar para a semifinal no trampolim. Com 241,15 pontos e 28º lugar ela foi eliminada da competição.

Na estreia do tênis de mesa, o time brasileiro foi eliminado. Eles jogaram contra a Coreia do Sul, número três no ranking mundial e perderam por 3 a 0.

O time feminino de vôlei venceu. Após três jogos e duas derrotas, as meninas ganharam da China por 3 sets a 2, e com quatro pontos ficam empatadas com a Turquia. Para chegar às semifinais, precisam vencer o último jogo da chave, no domingo (5), contra a Sérvia. Além disso, elas têm que torcer para que as turcas percam o próximo jogo. Nas Olimpíadas, a chave tem seis equipes e as quatro primeiras se classificam.

O Vôlei de Praia é a única modalidade invicta na competição. A dupla feminina, Larissa e Juliana, venceu mais um jogo e está classificada para as quartas-de-final. Elas venceram as holandesas Meppelink e Van Gestel por 2 sets a 0. Na próxima etapa do torneio, as brasileiras enfrentarão as alemãs Goller e Ludwig.

A dupla masculina, Ricardo e Pedro Cunha, venceu os espanhóis Gavira e Herrera por 2 sets a 0. Os brasileiros avançaram para as semifinais e jogarão contra o vencedor da partida entre os alemães Brink e Reckermann e Samoilovs e Sorokins, da Letônia.

No penúltimo dia de regatas na classe Star, os velejadores Robert Scheidt e Bruno Prada terminaram em terceiro lugar. A dupla soma 26 pontos perdidos e ocupa a segunda posição geral. A liderança continua com os britânicos Iain Percy e Andrew Simpson com 18 pontos perdidos. Para o Brasil levar o ouro, Scheidt e Prada precisam chegar quatro posições à frente dos britânicos e só podem ficar uma posição atrás do barco da Suécia, que ocupa a terceira posição com 30 pontos perdidos.

