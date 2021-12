Brasil confirma mais cinco classificados para a Rio-2016

No penúltimo dia do Troféu Maria Lenk, nesta terça-feira, 19, o Brasil confirmou mais cinco atletas nas provas de natação da Rio-2016. Destaque para os 100 m livre no feminino, que vai voltar a ter duas brasileiras na Olimpíada após 28 anos.

Em busca do índice olímpico na prova, Larissa Oliveira não só garantiu seu lugar como bateu o recorde sul-americano. Etiene Medeiros, que já tinha a marca necessária, terminou em 2º e ficou com a outra vaga. Desde Seul-1988 o país não classificava duas nadadoras para os 100 m livre.

"Fiquei feliz com meu tempo, mas não muito. 54s03 é quase 53s, mas não é 53s. Sei que preciso melhorar se quiser uma semifinal ou uma final olímpica", afirmou Larissa, depois da prova. O Brasil tambem pode quebrar o tabu de ir às finais do revezamento 4x100 m livre feminino, o que não ocorre desde os Jogos Olímpicos de Londres-1948.

Masculino

Na prova mais disputada do dia no Troféu Maria Lenk, Thiago Pereira e Henrique Rodrigues terminaram a final dos 200 m medley empatados em 1m57s91 e garantiram as duas vagas brasileiras para a Rio-2016.

Pereira, medalhista de prata no Mundial de Kazan em 2015 na modalidade, marcou seu 21º melhor tempo na carreira e vai para sua quarta Olimpíada. Já Henrique Rodrigues fez sua terceira melhor marca na prova e vai à Olimpíada pela segunda vez.

"Muito legal ir para a minha segunda Olimpíada. Primeira vez que a gente empata. Vamos treinar bastante agora", comentou Rodrigues, em entrevista ao SporTV.

A quinta vaga conquistada nesta terça no Maria Lenk foi de Leonardo de Deus, nos 200 m costas. Já com o índice olímpico feito no ano passado, o nadador apenas ratificou sua presença na Rio-2016 vencendo a prova com folgas. "Deu certo. Estava em busca de bater o recorde brasileiro, mas faltou um pouquinho. Estou feliz", afirmou Léo de Deus, na saída da prova.

