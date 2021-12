Brasil bate Argentina e vai à final no futebol de cinco

A seleção brasileira garantiu vaga nesta sexta-feira na final do torneio de futebol de cinco para cegos dos Jogos Paralímpicos de Londres, ao vencer nos pênaltis a seleção argentina, depois de 50 minutos de empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Mesmo dominando a partida em sua totalidade, com posse de bola de 60% e 15 chutes a gol, os brasileiros não conseguiram marcar. Na decisão por pênaltis brilhou a estrela do goleiro Fábio, que defendeu duas cobranças. O capitão Bill, converteu umas das três penalidades do Brasil e selou a vitória por 1 a 0.

O adversário na decisão será a seleção francesa, que os brasileiros já enfrentaram na fase de grupos, empatando também em 0 a 0, na primeira rodada da competição. Depois, os adversários foram Turquia e China, vencidos por 4 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

A seleção argentina, por sua vez, disputará a medalha de bronze contra a seleção espanhola. Os dois jogos acontecerão neste sábado.



