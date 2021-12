Boxeador é preso após denúncia de estupro na Vila Olímpica

O boxeador marroquino Hassan Saada foi preso nesta sexta-feira, 5, na Vila dos Atletas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter estuprado duas camareiras brasileiras que trabalhavam na Vila Olímpica na última quarta, 3. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

O atleta ficará preso temporariamente por 15 dias. De acordo com o comitê organizador da Rio 2016, a prisão vai contribuir com as investigações.

O boxeador lutaria neste sábado, 6, na segunda rodada do torneio dos meios-pesados da Olimpíada.

Violência

Esse é o segundo caso de estupro no Parque Olímpico. Um segurança também foi preso após denúncia de uma bombeira que trabalhava no local. De acordo com a polícia, o suspeito aproveitou o momento que a colega estava dormindo para agir.

