Boxe: Yamaguchi Falcão vence, vai à semifinal e garante bronze

O brasileiro Yamaguchi Falcão venceu por pontos o cubano Julio la Cruz e já garantiu uma medalha de bronze no torneio de boxe da Olimpíada de Londres-2012, na categoria até 81 kg. O placar foi de 18 pontos a 15, com direito a tensão no anúncio final.

No primeiro assalto os dois tentaram golpes decisivos, abertos, e o cubano, andando bastante pelo ringue, até parecia ter mais controle. Os árbitros deram 4 a 4 nos pontos.

Já no segundo assalto, que chegou a ser parado por soltar a tira do capacete do cubano, Yamaguchi esperava o ataque de La Cruz para golpear principalmente com socos de mão direita. E os árbitros deram vitória brasileira por 6 pontos a 5.

Para o terceiro e último assalto a estratégia do brasileiro (de uniforme azul) não mudou. Ele contra-atacava bem enquanto o cubano (de vermelho) tentava manter a distância curta e golpeava.

Quando preciso, amarrou o combate, abraçando o oponente, chegando a ser advertido. Após uma expectativa pelo anúncio dos juízes, ele venceu o último assalto por 8 a 6 e foi comemorar.

adblock ativo