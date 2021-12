Boxe: Yamaguchi Falcão perde para russo e fica com o bronze

O brasileiro Yamaguchi Falcão não conseguiu repetir o feito do irmão Esquiva e perdeu por 23 pontos a 11 a semifinal do torneio de boxe da Olimpíada de Londres para o russo Egor Mekhontcev (3.º ranking mundial), na categoria até 81 kg. Com isso, ele fica com a medalha de bronze.

Esquiva, por outro lado, vai disputar a final do peso médio (até 75 kg) amanhã, contra o japonês Ryota Murata.

No primeiro assalto, Yamaguchi adotou a mesma estratégia do combate anterior -contra um adversário mais alto e mais pesado-, esperando a chance de contra-atacar. O russo, porém, teve o controle total da disputa e venceu por 6 a 4.

Para o segundo assalto, o brasileiro partiu para cima e o combate ficou aberto, com ele tentando sempre abrir a guarda do russo batendo primeiro com a direita, para socar com a esquerda. No último minuto, Mekhontcev conseguiu emplacar boas sequências de golpes e não teve jeito: ganhou fácil por 9 a 4.

No terceiro e último assalto Yamaguchi partiu para cima, tentou golpear com cruzados e clinches, mas acabou atingido. O árbitro até abriu contagem contra ele, no último minuto, o que só serviu para consolidar a vitória do russo, por 8 pontos a 3.

