Boxe pode dar à Bahia sua primeira medalha nesta sexta

Os pugilistas baianos andam realmente com a mão pesada no Rio de Janeiro. Até aqui, estão 100% na competição. Depois das vitórias de Robson Conceição e Robenilson de Jesus, respectivamente Pesos Ligeiro (até 60 kg) e Galo (até 56 kg), nesta quinta-feira, 11, o estado viu Joedison Teixeira, o Chocolate, também vencer sua luta e avançar às oitavas de final dos Meio-Médios.

Nesta sexta, 12, enfim, tudo leva a crer que chegou o dia da primeira medalha baiana na Rio-2016. E o esporte que a traria seria justamente o boxe. Às 12h45, Robson luta contra Hurshid Tojibaev, do Uzbequistão, pelas quartas de final. Se vencer, garante no mínimo o bronze, pois no boxe não há disputa pelo 3º lugar. Os dois derrotados na semifinal sobem ao pódio.

Melhor ranqueado, vivendo o auge da carreira e vindo de uma medalha de bronze no Mundial de 2015, Robson, aos 27 anos, é considerado favorito no combate desta sexta. No evento-teste para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em dezembro passado, os dois se enfrentam, e o baiano saiu vencedor.

"Ele me venceu uma vez (em 2012), na Liga Profissional da AIBA (Associação Internacional de Boxe), mas, de lá para cá, eu evolui muito nas lutas e nos treinos . Eu o venci no evento-teste do Rio (dezembro passado) e estou muito confiante para o desempate", comentou Robson Conceição, que está em sua terceira Olimpíada e busca a primeira medalha.

Luiz Carlos Dórea, seu treinador há 12 anos, afirmou: "Robson se cuida muito, é dedicado aos treinos como raras vezes se vê. E, além de muito talentoso, ele está maduro. Está tranquilo e seguro do que faz. Vejo isso no dia a dia, nos treinos e nas competições. Todos esses atletas contra quem ele pode competir na Olimpíada, ele já ganhou antes, em eventos anteriores. Perdeu algumas lutas, é verdade, mas ganhou a maioria. Eu olho nos olhos dele, que me diz que está pronto, não apenas para uma medalha, mas sim para a medalha de ouro".

O dia, bem promissor para a Bahia, tem ainda Adriana Araújo em ação. Às 11h30, ela sobe ao ringue para enfrentar Mira Potkonen, da Finlândia, pelas oitavas de final do Peso Ligeiro. Um triunfo a deixará a uma luta da medalha.

Adriana, 34 anos, tem no currículo o bronze em Londres-2012, a única medalha olímpica do boxe brasileiro feminino. Ela também é aluna de Dórea, que comenta: "Adriana está bem preparada. Talento, tem de sobra. Infelizmente, ficou dois anos afastada da seleção brasileira (entre 2012, após a Olimpíada, e 2014), o que a deixou fora das competições. É é uma situação que complica a vida de uma atleta de alto rendimento. Mas, Adriana é extremamente determinada e se recuperou bem neste último ano. Está pronta para outra medalha".

Joedison

Nesta quinta, logo na sua estreia em Olimpíadas, Joedison, 22 anos, bateu um forte candidato a medalha: o argelino Abdelkader Chadi, que, mais malandro e experiente, tentava 'minar' o jogo do baiano com golpes sujos, como cabeçadas.

No final, porém, prevalesceu a técnica do baiano, superior na luta. "Minha ansiedade estava a mil. E meu adversário ainda era muito faltoso. Mas, meu jogo está forte e esta vitória me encheu de confiança", disse.

