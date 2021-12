Boxe: medalhista Adriana Araújo trocou futebol pelo ringue

Primeira medalhista mulher do boxe brasileiro, a pugilista Adriana Araújo, 30, afirmou nesta segunda-feira, 6 que trocou o futebol pelo boxe. A baiana garantiu a medalha após derrotar nas quartas de final a marroquina Mahjouba Oubtil por 16 a 12. Com isso, garantiu vaga na semifinal e pelo menos a medalha de bronze -não há disputa do terceiro lugar na modalidade.

"O boxe caiu na minha vida por acaso. Tinha parado de jogar futebol e comecei no boxe para fazer uma atividade", disse ela após a luta. "Passei a gostar, a amar o boxe", acrescentou.

Adriana Araújo afirmou que ainda não pensa na medalha de ouro. "Vamos por etapas. Agora é vencer na semifinal e garantir o bronze. Depois vamos pensar no ouro." "Todo mundo vem aqui para ganhar. Para mim não é diferente. Eu me preparei, fiz todos treinamentos. E veio essa medalha para coroar. Agora é manter o foco e ir para essa semifinal em busca de um ouro."

A medalha conquistada por Adriana Araújo foi a primeira do Brasil no boxe desde os Jogos Olímpicos da Cidade do México-1968, quando Servílio de Oliveira conquistou o bronze.

